आईआईटी-मद्रास कैम्पस में एंथ्रेक्स से नहीं हुई हिरणों की मौत: मुख्य वन संरक्षक

तमिलनाडु वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी ने हिरणों के रक्त के नमूनों की जांच की है। इस जांच से यह पता चला है कि कोई भी हिरण एंथ्रेक्स से संक्रमित नहीं था।

Deer deaths on IIT-Madras campus not due to anthrax infection