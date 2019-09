Tamilnadu : चिंता न करें, हम हैं तैयार: रक्षामंत्री Rajnath singh

When asked about the Balakot terrorist camp, Union Defense Minister Rajnath Singh said, our security force is fully prepared.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालाकोट आतंकी कैंप के बारे में पूछे जाने पर कहा, हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है।