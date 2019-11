चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करने की मांग राज्यसभा में उठी

Demand for Set-up for supreme-court-bench-in-chennai raised in Rajya-Sabha; वर्तमान में Madras HighCourt में 54,013 मामले लंबित हैं।