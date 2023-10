Dengue cases in Chennai : डेंगू से घबराएं नहीं, स्थिति नियंत्रण में : राधाकृष्णन

चेन्नई
Published: Oct 13, 2023 07:19:31 pm

चेन्नई में डेंगू के मामले में कमी आई है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ग्रेटर चेन्नई निगम ने मच्छरों को खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं, लोगों को डेंगू के अलावा अन्य मानसूनी बीमारियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। Dengue cases in Chennai, people need to be careful of monsoon diseases.

