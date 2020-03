लॉकडाउन से थम गई जिंदगी, सन्नाटे में गूंजी पक्षियों की चहचहाहट

Deserted roads to chirping of birds in the Lockdown in chennai: बड़े हो या बच्चे मरीना बीच के महात्मा गांधी स्टेच्यू के निकट फुटपाथ पर पक्षियों की चहचहाट ने लॉक डाउन को सूकुन में बदल दिया।