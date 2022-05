तमिलनाडु सरकार नीट को खत्म करने की तैयारी में लेकिन नीट के आवेदक बढ़ रहे

छात्रों के पास नीट के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं

Neet: तमिलनाडु सरकार नीट को खत्म करने की मांग कर रही है लेकिन तमिलनाडु से नीट के आवेदक बढ़ रहे हैं। वृद्धि के पीछे के कारणों पर विशेषज्ञ विभाजित हैं। कुछ ने इसे मांग और महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया जबकि कुछ लोगों को लगता है कि चिकित्सा का अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के पास नीट के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। कोविड -19 के कारण कई छात्र पिछले दो वर्षों में नीट के लिए आवेदन नहीं कर सके।

शिक्षाविद एल. जवाहर नेसन ने कहा, मेडिकल उम्मीदवारों के पास नीट में भाग लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीट का विरोध करती है, लेकिन छात्र तब तक परीक्षा में शामिल होते रहेंगे, जब तक कि तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के लिए सीटें सुनिश्चित करने के लिए कोई विकल्प नहीं लाया जाता। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि नीट से जुड़ी तमाम राजनीति के बीच असली पीड़ित सरकारी स्कूल के छात्र हैं, जो नीट की कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते।

सरकारी स्कूल के छात्रों को नीट के लिए तैयार करना चाहिए

अन्ना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ई. बालगुरुसामी ने कहा, नीट के बहिष्कार पर राजनीति करने के बजाय राज्य सरकार को सरकारी स्कूल के छात्रों को नीट के लिए तैयार करना चाहिए। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल के छात्रों को नीट के लिए आवेदन करने के लिए वित्तीय मदद देनी चाहिए क्योंकि वे परीक्षा शुल्क नहीं दे सकते। इसके अलावा सरकार को तमिलनाडु में और अधिक परीक्षा केंद्र खोलने चाहिए ताकि तमिलनाडु के छात्र राज्य में ही परीक्षा में शामिल हो सकें।

किस साल कितने आवेदन

2022 में 1,42,286 आवेदन

2021 में 1,12,889 आवेदन

2020 में 1,21,617 आवेदन

