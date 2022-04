मदुरै में धार्मिक उल्लास के साथ मीनाक्षी-सुंदरेश्वर का दिव्य विवाह हुआ संपन्न, लाखों श्रद्धालु बने गवाह

यह दिव्य विवाह 12 दिनों तक चलने वाले वार्षिक चिथिराई ब्रह्मोत्सवम पर्व का हिस्सा है।

विश्व प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर में गुरुवार को भगवान सुंदरेश्वर के साथ देवी मीनाक्षी का प्रसिद्ध थिरुक्कल्याणम दिव्य विवाह पूरे धार्मिक उत्साह (celestial wedding at Meenakshi Amman Temple in Madurai) के साथ आयोजित किया गया। इस दिव्य विवाह के दौरान मंदिर परिसर (Meenakshi Amman Temple) को फूलों से सजाया गया। दो भट्टर (पुजारी) ने भगवान सुंदरेश्वर की मूर्ति के हाथों पर हीरे जडि़त थाली में मंगलसूत्र को रखा और फिर इसे देवी मीनाक्षी की मूर्ति के चारों ओर वैदिक मंत्रोच्चार करते हुए घुमाया गया। यह दिव्य विवाह 12 दिनों तक चलने वाले वार्षिक चिथिराई ब्रह्मोत्सवम पर्व का हिस्सा है।

Devotees throng to witness celestial wedding at Meenakshi Amman Temple in Madurai