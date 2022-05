mangoes धर्मपुरी आम इस बार 20 से 30 फीसदी महंगा होने के आसार

धर्मपुरी आम इस बार 20 से 30 फीसदी महंगा होने के आसार

- अपने स्वाद और आकार के लिए देशभर में जाना जाता है

- लीफहॉपर और थ्रिप्स नामक कीटों ने फसल को आधा किया

चेन्नई Updated: May 10, 2022 08:48:48 pm

चेन्नई. अपने स्वाद और आकार के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तमिलनाडु के धर्मपुरी आम के लिए इस बार अधिक पैसे खर्च करने होंगे। कीटों के हमले के कारण इसकी कमी हो गई है। धर्मपुरी आम पूरे देश में बेचा जाता है। किसानों के अनुसार, कीमतें अभी तय नहीं की गई हैं, लेकिन कीटों के हमले से हुए नुकसान को देखते हुए यह पिछले वर्षों की तुलना में कहीं भी 20 से 30 प्रतिशत से अधिक होगी। उन्होंने कहा कि जिले में आम की खेती के तहत कुल 15,000 हेक्टेयर है और प्रत्येक हेक्टेयर के लिए उपज लगभग 10 टन आम है।

उद्यान विभाग के सूत्रों ने बताया कि धर्मपुरी में चालू सीजन में दो कीट लीफहॉपर और थ्रिप्स ने फसल को आधा कर दिया है। ये कीट नई शाखाओं से पत्तियों को खा जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कम कर देते हैं जिससे आम का उत्पादन प्रभावित होता है।

किसानों के लिए सिफारिशों की सूची

राज्य के बागवानी विभाग ने पहले ही पौधों के वैज्ञानिकों, रोगविदों और कीट विज्ञानियों को जांच और जवाबी उपायों का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है और कुछ वैज्ञानिकों ने स्थिति से उबरने के लिए किसानों के लिए सिफारिशों की एक सूची दी है।

सुझावों को अब लागू किया जाएगा

बागवानी विभाग के सूत्रों ने बताया कि किसानों ने कीटों के हमले से छुटकारा पाने के लिए पहले कोई नियंत्रण उपाय नहीं किया था और वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझावों को अब लागू किया जाएगा, जिससे लीफहॉपर और थ्रिप्स द्वारा आगे किसी भी हमले को रोका जा सके।

