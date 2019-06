DMDK leader Vijaykanth's property will be auctioned : डीएमडीके नेता विजयकांत की संपत्ति होगी नीलाम

DMDK leader Vijaykanth's property will be auctioned by इंडियन ओवरसीज बैंक ने DMDK नेता विजयकांत की संपत्ति की नीलामी की 26 जुलाई को करने की घोषणा की है। विजयकांत हाल ही में विदेश से इलाज करवाकर लौटे हैं।