TAMILNANU: ५वीं व ८वीं के बोर्ड परीक्षा के निर्णय को राज्य सरकार ले वापस: स्टालिन

Stalin said the stress level would go up if they were forced to write public exams अगर ५वीं और ८वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा लिखने के लिए मजबूर किया गया तो उनका तनाव बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएगा।