मुफ्त यात्रा रास आ रही महिलाओं को

महिलाओं के मुफ्त यात्रा वाली बसों का रंग एक समान करने का सुझाव

राज्य के परिवहन मंत्री एसएस शिवशंकर ने कहा कि बस में मुफ्त यात्रा योजना के तहत महिला यात्रियों की संख्या में 62.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

शिवशंकर ने राज्य परिवहन निगमों के संचालन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा, मुफ्त बस योजना के तहत यात्रा करने वाली महिलाओं का प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़कर 62.28 प्रतिशत हो गया है। कुल मिलाकर 16 जून तक सवारियों की संख्या बढ़कर 16.10 करोड़ हो गई है।

DMK Governments scheme that allows free travel for women