एनआरसी व सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग

M K Stalin welcomed the passing of such a resolution in the Kerala assembly

केरल विधानसभा में सीएए और एनआरसी के खिलाफ पारित हुए प्रस्ताव का डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को स्वागत किया था।