TAMILNADU: करुणानिधि के स्मारक के लिए डीएमके सांसदों व विधायकों को देना होगा एक माह का वेतन

With the use of money, a museum can be established in Kattur, Thiruvarur in the memory of M. Karunanidhi.

ताकि उस पैसे के इस्तेमाल से तिरुवारूर के कट्टूर में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय एम.करुणानिधि की स्मृति में संग्रहालय स्थापित की जा सके।