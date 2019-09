विधानसभा उपचुनाव विक्रवांडी से डीएमके प्रत्याशी पुगलेंदी,

DMK President M.K. Stalin won the Vikravandi seat on behalf of the party for the Assembly by-election to be held on October 21. Puglendi has been launched.

डीएमके अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने 21 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की ओर से विक्रवांडी सीट पर एन. पुगलेंदी को उतारा है।