डीएमके हिंदू भगवानों को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही: पन्नीरसेल्वम

अन्नाद्रमुक शासन के दौरान हिंदू भगवान मुरुगन और इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस तरह की समस्याओं पर रोक लगाई गई।

Updated: May 25, 2022 04:08:21 pm

DMK not taking action against those defaming Hindu gods: OPS