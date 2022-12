अवकाश में नहीं लगेगी कोई कक्षा लेकिन शिक्षक असाइनमेन्ट दे सकेंगे

26 दिसंबर से 1 जनवरी तक अवकाश

6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल 2 जनवरी से तथा कक्षा 1 से 5 तक के लिए 5 जनवरी से खुलेंगे

Do not conduct classes during half-yearly holidays: Edu dept