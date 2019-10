दीपावली की खुशी पर पर्यावरण की सुरक्षा को ना भुले

Children should spread light in their life after studying, but that light should not harm the environment.

बच्चों को पढ़ाई कर अपने जीवन में प्रकाश फैलाना चाहिए लेकिन उस प्रकाश से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए।