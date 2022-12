लेटलतीफी की हद !

चेन्नईPublished: Dec 13, 2022 08:17:21 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

16 साल पहले शुरू हुआ जल निकासी का काम, अब तक नहीं हुआ पूरा

चेन्नई. तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण पंचायतों में से एक होने के बावजूद श्रीपेरंबदूर नगर पंचायत में जल निकासी की कोई उचित सुविधा नहीं है। करीब 16 साल पहले शुरू हुआ नाले का काम आज भी बदस्तूर जारी है। इससे रहवासी परेशान हैं।

पंचायत में 15 वार्ड हैं और श्रीपेरंबदूर में लगभग 1 लाख स्थाई निवासी हैं। एक लाख से अधिक लोग किराए के परिसर में रहते हैं और आसपास के कारखानों में काम करते हैं। सिपकॉट के बाद से इसे राज्य के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में से एक माना जाता है और अन्य कारखाने इस क्षेत्र में हैं।

2006 में सरकार ने श्रीपेरंबदूर में जल निकासी के निर्माण के लिए 110 करोड़ रुपए आवंटित किए थे और काम जल्द ही शुरू हो गया था लेकिन 2022 तक कार्य अधूरे हैं। ज्यादातर जगहों पर यह आधे रास्ते में ही रुक गई है। इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। हर सुबह और शाम यातायात बाधित रहता है। स्कूल बसें छात्रों को लेने और छोड़ने के लिए यहां चलती हैं और अधूरे कार्यों के कारण दिक्कत पेश आती है।

हालांकि कुछ सड़कों पर जल निकासी का काम पूरा हो गया, लेकिन खराब लिंकिंग के कारण सीवेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। पांचवें वार्ड में स्थित रामानुजर मंदिर में विभिन्न स्थानों से भक्त आते हैं लेकिन नाला ओवरफ्लो होने के कारण उनका चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा यह जगह बदबू मार रही है।