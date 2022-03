पुलिस महकमा डिजिटल की राह पर

पुलिस महकमा डिजिटल की राह पर

पेपर-लेस ऑफिस बनाने के लिए प्रेरित कर रहे

पुलिस विभाग के ई-ऑफिस प्रदर्शन में कोयंबत्तूर अव्वल, चेन्नई तीसरे स्थान पर

e-Office is a concept of conducting office procedures by facilitating the electronic file management system for speedy disposal of files

चेन्नई Published: March 03, 2022 09:07:10 pm



चेन्नई. एक कागज रहित सरकारी कार्यालय के लिए चल रहे मिशन के हिस्से के रूप में, पुलिस विभाग की हाल ही में शुरू की गई रैंकिंग प्रणाली ने फरवरी महीने के लिए ई-फाइलों की संख्या को संभालने में कोयंबत्तूर शहर और कोयंबत्तूर जिले को शीर्ष स्थान पर रखा है। शहरों में मदुरै दूसरे और उसके बाद चेन्नई तीसरे स्थान पर रहा।

ई-ऑफिस बेहतर शासन के लिए जनशक्ति के बेहतर उपयोग के लिए फाइलों के त्वरित निपटान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली की सुविधा के द्वारा कार्यालय प्रक्रियाओं के संचालन की एक अवधारणा है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इसे तीन साल पहले लागू किया था और ई-ऑफिस अवधारणा में अग्रणी होने के नाते, प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी अब कागज रहित कार्यालय स्थापित करने में अन्य सरकारी विभागों की मदद कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में कार्यालय स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने कहा, हमने कुछ महीने पहले कर्मचारियों को पेपर-लेस ऑफिस बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए रैंकिंग सिस्टम देना शुरू किया था। यह अच्छी तरह से काम कर रहा है।

चेन्नई पुलिस आयुक्तालय के पुनर्गठन के चलते गति धीमी

कोयंबत्तूर शहर की पुलिस ने 11059 ई-फाइलों को संभाला, जबकि मदुरै शहर में 7623 ई-फाइलें और चेन्नई में 7050 हैं। चेन्नई पुलिस आयुक्तालय के पुनर्गठन ने शहर में ई-फाइल हैंडलिंग की गति को धीमा कर दिया है। मुख्य कार्यालय ऑटोमेशन सेल द्वारा संकलित रैंक सूची से पता चला है कि कोयंबत्तूर जिला पुलिस ने फरवरी महीने के दौरान पहली रैंक हासिल करने के लिए 5934 ई-फाइलों को संभाला, जबकि करूर जिला 5555 ई-फाइलों के साथ दूसरे और तेनी 4963 को संभालने के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

चेंगलपट्टू जिले ने किसी भी ई-फाइल को हैंडल नहीं किया

रैंक लिस्ट के अनुसार चेंगलपट्टू जिले ने किसी भी ई-फाइल को हैंडल नहीं किया है, जबकि कांचीपुरम और तिरुवल्लूर के पास केवल 528 और 814 ई-फाइलें हैं। अधिकारी ने कहा कि चेंगलपट्टू अपेक्षाकृत एक नया जिला है और यह धीरे-धीरे ई-ऑफिस को अपना रहा है। पुलिस विभाग के रेंज कार्यालयों में, वेलूर 5160 के साथ सूची में सबसे ऊपर है और फरवरी में 20243 ई-फाइलों को संभालने के साथ दक्षिण क्षेत्रों में उच्च रहा। पुलिस बल के प्रमुख के कार्यालय से कम प्रदर्शन करने वाली इकाइयों के यूनिट अधिकारियों को अपने मंत्री कर्मचारियों को अपनी रैंकिंग स्थिति में सुधार करने के लिए सभी फाइलों को ई-ऑफिस मोड में संसाधित करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहा।

...

ई-फाइलों की संख्या को संभालने में

कोयम्बत्तूर- प्रथम

मदुरै- द्वितीय

चेन्नई- तृतीय

e-Office concept

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें