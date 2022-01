तमिलनाडु: 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में कारोबारी की कुर्क की 69.14 करोड़ की संपत्ति

ईडी का मामला चेन्नई पुलिस द्वारा 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में कारोबारी के खिलाफ पहले दर्ज एक अधिसूचित अपराध के आधार पर दर्ज किया गया था।

ED attaches assets of businessman in TN over cheating case