जांचेंगे कितनी सफल रही इल्लम तेडी कल्वी योजना

मूल्यांकन के लिए फर्मों को आमंत्रण

सीखने की खाई पाटने को लेकर पिछले साल अक्टूबर में शुरू की थी

डीएमके सरकार की महत्वाकांक्षी इल्लम तेडी कल्वी (आपके दरवाजे पर शिक्षा) योजना के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच प्रभाव मूल्यांकन पर निविदा लगाने के लिए फर्मों को आमंत्रित किया है। सूत्रों ने कहा कि मूल्यांकन करने के लिए एक फर्म का चयन जल्द ही किया जाएगा।

महामारी के कारण छात्रों के बीच सीखने की खाई को पाटने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए इल्लम तेडी कल्वी शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू में 12 जिलों में लागू किया गया था और बाद में इसका विस्तार तमिलनाडु के अन्य 26 जिलो में किया गया। प्रस्तावित प्रभाव मूल्यांकन के घटक ए के तहत चयनित फर्म कक्षा 3,5 और 8 के लिए तमिल, गणित और अंग्रेजी में छात्रों की प्रगति और सीखने की क्षमता और पढ़ने और लिखने के कौशल में छात्रों के सुधार का मूल्यांकन करेगी। इसके अतिरिक्त अनुपस्थिति और नामांकन पर प्रभाव के संदर्भ में मौजूदा स्कूल प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा।

एक अधिकारी ने कहा, योजना के प्रभाव मूल्यांकन करने के लिए एक वैज्ञानिक आवश्यकता है। चयनित फर्म द्वारा किए गए अध्ययन के परिणाम के अनुसार पाठ्यक्रम में सुधार किया जाएगा।

Education department to rate impact of Illam Thedi Kalvi in TN