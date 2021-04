मद्रास हाईकोर्ट की लताड़- चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो तो गलत नहीं होगा

अगर दो मई को कोविड से जुड़ी गाइडलाइन्स का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया गया, तो वह मतगणना पर रोक लगा देंगे।

Election Commission responsible for spreading Covid-19, should probably be booked for murder: Madras HC