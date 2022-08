सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सरीखे पाठ्यक्रम पढ़ने में छात्रों की रूचि नही

अन्ना विवि बीस साल बाद अब बदलेगा पाठ्यक्रम, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की डिमांड

लगभग 20 वर्षों के बाद अन्ना विश्वविद्यालय 18 अगस्त को इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए एक नया पाठ्यक्रम लेकर आ सकता है। राज्य के प्राथमिक तकनीकी विश्वविद्यालय ने इस साल की शुरुआत में इंजीनियरिंग छात्रों को अधिक रोजगार योग्य बनाने के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए एक बड़े पैमाने पर अभ्यास शुरू किया है।

विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, नए पाठ्यक्रम को 12 अगस्त को होने वाली एकेडमिक काउंसिल की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। बड़े बदलाव की उम्मीद है क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य अप्रचलित सामग्री को हटाकर और उद्योग से संबंधित विषयों को शामिल करके उद्योग की जरूरतों और छात्रों के कौशल के बीच की खाई को पाटना है।

औसत छात्रों को भी होगा फायदा

पाठ्यक्रम विविध और लचीला होगा और छात्रों को शोध करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। नए पाठ्यक्रम को औसत छात्रों को भी लाभान्वित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि यह योग्यता आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। पाठ्यक्रम सामग्री के साथ समझ में सुधार के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए नई शिक्षण-अधिगम पद्धतियां भी विकसित की गई हैं। संकाय सदस्यों ने कहा, नया पाठ्यक्रम इंटर्नशिप और परियोजनाओं पर जोर देगा ताकि छात्र व्यावहारिक कौशल भी हासिल कर सकें।

विश्वविद्यालय ने नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ विचार-मंथन सत्र आयोजित किए। सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रमों के लिए छात्र घट रहे हैं क्योंकि इन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम अप्रचलित हो गया है। हालांकि, कई निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों का मानना है कि अन्ना विश्वविद्यालय को नए पाठ्यक्रम की घोषणा कुछ समय पहले करनी चाहिए थी। एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, दूसरे सेमेस्टर के छात्रों के लिए नया शैक्षणिक सत्र पिछले सप्ताह अगस्त में शुरू होने की संभावना है और छात्रों को इन नए पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पास तैयारी के लिए शायद ही समय है।

