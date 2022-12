करुणानिधि, एम.के. स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन और अब इन्बानिधि की तैयारी...करेंगे जय-जयकार

चेन्नईPublished: Dec 17, 2022 09:11:00 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

डीएमके नेताओं ने कहा, हम उदयनिधि स्टालिन के बेटे इन्बानिधि का भी राजनीति में करेंगे स्वागत

"Not just Udhayanidhi... Even if his son (Inbanidhi) comes into politics, we will hail him.

चेन्नई. मंत्री के रूप में उदयनिधि की जल्दी पदोन्नति की विपक्षी दलों की निंदा के बाद तमिलनाडु के नगरपालिका प्रशासन मंत्री केएन नेहरू ने कहा कि सिर्फ उदयनिधि ही नहीं, बल्कि उदयनिधि के बेटे भी यदि राजनीति में आएंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे।

उदयनिधि स्टालिन का अपने पिता एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल होना सत्तारूढ़ डीएमके कार्यकर्ताओं और उत्साही पार्टी समर्थकों के लिए सूर्योदय 'sunrise' का क्षण है, भले ही विपक्षी दल इसे दिवंगत सीएन अन्नादुरै द्वारा स्थापित द्रविड़ पार्टी के दशकों पुराने इतिहास में एक और सनराइज 'sonrise' के रूप में देख रहे हैं। ऐसे में सेलम में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले केएन नेहरू ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, मेरे जैसे आम लोगों के उत्थान का श्रेय डीएमके और करुणानिधि के परिवार को जाता है। क्या हम उनके परिवार के प्रति वफादार नहीं होंगे? उन्होंने कहा कि डीएमके एकमात्र पार्टी है जो समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा, सिर्फ उदयनिधि ही नहीं... भले ही उनके बेटे (इन्बानिधि) भी राजनीति में आते है तो हम उनकी जय-जयकार करेंगे। इसलिए हमारे खिलाफ वंशवाद की राजनीति अप्रासंगिक है।