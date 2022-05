job aspirants: युवाओं को सेना में जाने के लिए कर रहे प्रेरित, अब तक दर्जनों चयनित

ex-veteran serviceman from TN gives job aspirants a head start

सेवानिवृत्त रामचन्द्रन की पहल

मदुरै: भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति के बाद रामचन्द्रन अब युवाओं का भविष्य़ संवारने में लगे हैं। वे उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण में मदद कर रहे हैं। उनकी बदौलत कई युवा डिफेन्स व अन्य क्षेत्र में चयनित हुए हैं।

रामचन्द्रन कहते हैं, तेनी के पेरियाकुलम में रहने के दौरान युवाओं को प्रशिक्षण देने पर विचार करना शुरू कर दिया। अपने सैन्य कार्यकाल के बाद, मैंने 2016 तक राजस्व विभाग में काम किया। बाद में, मैं पलनी चला गया। वहां जॉगिंग के लिए जाते समय कुछ युवा मुझसे संपर्क करते थे और शारीरिक फिटनेस और करियर विकास के लिए सलाह लेते थे। तभी सब कुछ शुरू हुआ। रामचंद्रन ने उन्हें दौड़ने, रस्सी पर चढ़ने, लंबी कूद और इसी तरह की अन्य ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। जल्द ही, उन्होंने महसूस किया कि यदि वे थोड़ा और प्रयास करते हैं तो उनके प्रशिक्षु अलग-अलग करियर में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं।

वे कहते हैं, एक साल के भीतर ही मेरे 15 छात्रों में से 12 को विभिन्न सेवाओं में पोस्टिंग मिली। रामचंद्रन एक ऐसे युवा का उदाहरण देते हैं जो प्रशिक्षण के लिए एक सुदूर गाँव से आया था, जो पास के एक अम्मा उनावगम से भोजन लेकर सत्र में शामिल होता था। मैं ऐसे युवाओं को जूते खरीदकर, उनकी परीक्षा शुल्क देकर और उन्हें पौष्टिक भोजन देकर उनकी मदद करता था।

कहानियां सुनाकर प्रेरणा भी दे रहे

एक प्रशिक्षु ने कहा, वह हमेशा खिलाड़ियों की कहानियां सुनाकर हमें प्रेरित करते हैं। अगर मैं ट्रेनिंग के लिए कहीं और जाता तो मुझे कम से कम 1,000 रुपए महीने खर्च करने पड़ते। यहां गुरु हमें नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं, वह भी दिन में दो बार। प्रशिक्षण हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है।

Ramachandran, with his group of trainees at their training ground in Madurai.