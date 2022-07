50 रुपए में 15 किलो, कोयंबत्तूर में किसानों ने फेंके टमाटर

टमाटर की कीमतें गिरीं

अनुकूल जलवायु के कारण धर्मपुरी में टमाटर की बंपर खेती

गिरती कीमत से निराश कोयंबत्तूर के किनाथुकदावु में उपज लाए किसानों ने एक टन टमाटर सड़क पर फेंक दिए। चूंकि कोई खरीदार टमाटर खरीदने नहीं आया था और 15 किलो के एक बॉक्स के लिए खरीद मूल्य घटकर 50 रुपए हो गया, ऐसे में उन्हें टमाटर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एक किसान पेरियासामी ने कहा, हमने प्रति एकड़ 75,000 रुपए तक खर्च किए। अगर उपज 15 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेची जाती है, तो हम लागत वसूल करेंगे। कोई खरीदार उस कीमत पर खरीद के लिए तैयार नहीं है और हमारे पास इसे डंप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

