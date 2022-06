खोपरे की कीमतें आधी

बंपर उपज का लाभ नहीं उठा पा रहे किसान

कोयंबत्तूर. बारिश के बाद नारियल की बंपर पैदावार और कोविड -19 प्रभाव से सामान्य स्थिति की वापसी ने निस्संदेह किसानों की उम्मीदें जगाई हैं। हालांकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुईं क्योंकि नारियल और खोपरा दोनों की कीमतें अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। पहले सफेद मक्खी के खतरे और अपर्याप्त बारिश के कारण उपज में भारी गिरावट आई है।

हालांकि इस साल कीमतों में गिरावट का एक प्रमुख कारण राज्य सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नारियल की खरीद में अत्यधिक देरी और निर्यात बाजार में सुस्ती है। इसलिए किसान घरेलू बाजार में कम दामों पर नारियल बेचने को मजबूर थे।

Farmers unable to benefits of bumper yield as copra price nosedives