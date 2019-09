कीळडी में विश्वस्तरीय संग्रहालय के लिए केंद्र से मांगी वित्तीय मदद

The Tamil Nadu government has sought financial help from the Center to set up a world-class museum at the Kiddi Archaeological Site from where the remains of thousands of years old Tamil civilization have been found.

कीळडी पुरातत्व स्थल जहां से हजारों साल पुरानी तमिल सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, में विश्वस्तरीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से वित्तीय मदद मांगी है।