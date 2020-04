बिना मास्क पहने बाहर निकले तो लगेगा 100 रुपए जुर्माना, वाहन होंगे जब्त

Fine, Vehicle Seized if not wearing mask when outside home in Chennai: नगर निगम आयुक्त जी. प्रकाश ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया। यह आदेश कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए दिया गया है।