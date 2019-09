Tamilnadu: पटाखे से लदी मिनी वैन में विस्फोट, तीन की मौत, १५ घायल

Saw a thin line of smoke rising from the fireworks stock.

पटाखा लाद कर जब वैन चालक जा रहा था तो बीच में देखा कि पटाखे में हल्की आग दिखी।