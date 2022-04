कोरोना संक्रमण मुक्त हुआ राजीव गांधी सरकारी अस्पताल, अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले चेन्नई के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के कोविड वार्ड में इस समय कोविड-19 का कोई मरीज भर्ती नहीं है और मार्च 2020 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है।

First time Zero COVID patients at Chenai RGGH