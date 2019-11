WATCH VIDEO: लड़के के नाक में घुस गई जिंदा मछली, फिर डॉक्टरों ने किया कमाल..

Fish stuck in 12 years old boy’s nose removed after 3-hour process: गांव में खेत के कुएं में नहाते वक्त लड़के के नाक में मछली FISH घुस गई जिसके बाद उसे सास लेने में तकलीफ होने लगी।