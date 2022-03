पुदुचेरी से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी, टिकटों की बुकिंग शुरू



27 मार्च को पुदुचेरी से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ानें फिर से शुरू होंगी

- इन रूटों पर यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है

- प्रतिदिन एक ही विमान से उड़ानें संचालित की जाएंगी

flights from Puducherry to Bengaluru and Hyderabad to resume from Mar 27

चेन्नई Published: March 10, 2022 10:03:37 pm



पुदुचेरी. 27 मार्च से हैदराबाद-पुदुचेरी-हैदराबाद और बेंगलुरु-पुदुचेरी-बेंगलुरु मार्गों पर स्पाइस जेट के संचालन के साथ पुदुचेरी हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान संचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है।

पर्यटन निदेशक पी प्रियतरशनी ने कहा, इन रूटों पर यात्रा के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। मार्गों पर प्रतिदिन एक ही विमान से उड़ानें संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दोनों मार्गों पर उड़ान परिचालक अपने दम पर परिचालन कर रहा है न कि क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) के तहत। क्योंकि आरसीएस मार्गों के लिए बोली अभी शुरू नहीं हुई है। हालांकि, फ्लाइट ऑपरेटर ने सरकार से समर्थन मांगा है, जो वैट मुक्त विमानन ईंधन प्रदान करना जारी रखेगी, क्योंकि पुडुचेरी आरसीएस मार्ग पर है।

कोविड महामारी के प्रकोप के बाद दोनों सेवाओं को रोक दिया गया था

सरकार ने उनसे व्यवहार्यता का परीक्षण करने का अनुरोध किया है, क्योंकि पहले के संचालन में उड़ानें पर्याप्त रूप से बुक की गई थीं और व्यवहार्यता गैप फंड (वीजीएफ) प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पाइसजेट ने 2017 में हैदराबाद-पुदुचेरी-हैदराबाद मार्ग पर उड़ान, आरसीएस योजना के तहत परिचालन शुरू किया और बाद के वर्ष में, इसने बेंगलुरु-पुदुचेरी-बेंगलुरु मार्ग पर दैनिक उड़ानें शुरू कीं। देश में कोविड महामारी के प्रकोप के बाद दोनों सेवाओं को रोक दिया गया था।

flights from Puducherry to Bengaluru and Hyderabad to resume from Mar 27

कन्नूर और एर्नाकुलम मार्गों पर चलने के लिए इंडिगो एयरलाइंस से भी संपर्क

पुदुचेरी सरकार ने पुदुचेरी से हैदराबाद, बेंगलुरु, तिरुपति, राजमुंदरी, कन्नूर और एर्नाकुलम मार्गों पर चलने के लिए इंडिगो एयरलाइंस से भी संपर्क किया है। सरकार वीजीएफ और वैट मुक्त विमानन ईंधन की पेशकश करेगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें