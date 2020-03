COVID19: लॉकडाउन से मुर्झाए किसान व फूल कारोबारियों के चेहरे, लाखों के फूल बर्बाद

Flower Sales have dropped in Tamilnadu due to LockDown: कोरोना वायरस के बाद शुरू हुए लॉकडाउन ने लोगों के रोजमर्रा के जीवन के साथ ही खेती को भी प्रभावित किया है। ऐसे समय में संकट उन किसानों पर भी आ गया है, जो फूलों की खेती करते हैं।