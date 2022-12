निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों को बाजरा निर्यात क्षेत्र घोषित करने की योजना

Focus on millets to help Tamil Nadu harvest a bounty from international exports



विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अंतिम चरण में

चेन्नई. तमिलनाडु से कृषि निर्यात की मात्रा 2023 में बढ़ने की उम्मीद है। पश्चिमी बाजारों में बदलती आहार संबंधी प्राथमिकताएं और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव राज्य के लिए नए अवसर खोलते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय के अनुसार, राज्य से कृषि-निर्यात 2021-22 में 11,465 करोड़ रुपए और चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक 7,302 करोड़ रुपए रहा।

बाजरा की आठ प्रमुख किस्में पोडो, मोती, ज्वार, उंगली, बार्नयार्ड, छोटी, लोमड़ी की पूंछ और प्रोसो बाजरा राज्य भर में खेती की जाती हैं और संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। डीजीसीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु ने 2020-21 में 4,965 टन और 2021-22 में 4,328 टन बाजरा निर्यात किया।

पारंपरिक रूप से निर्यात की जाने वाली उपज जैसे चावल, गेहूं, प्रसंस्कृत फल और मेवे के अलावा, बाजरा केंद्र और राज्य दोनों में निर्यातकों और सरकारों का प्राथमिक ध्यान अर्जित करेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के साथ, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया और कार्यक्रम इस महीने की शुरुआत में शुरू किया गया था। कम पानी का सघन होना और कम कार्बन फुटप्रिंट होने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने बाजरा पर ध्यान केंद्रित किया।

कृषि विभाग के सचिव सी समयमूर्ति ने बताया कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मूल्यवर्धित बाजरा उत्पादों के लिए उद्यमियों और निर्यातकों की सुविधा के लिए हैदराबाद में भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान के साथ करार किया है। कई निर्यातकों ने पहले ही पंजीकरण पूरा कर लिया है। राज्य सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 22 जिलों (12 दक्षिणी और 10 उत्तरी) को बाजरा निर्यात क्षेत्र घोषित करने की योजना बना रही है। उसी के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम चरण में है।

तमिलनाडु से कब कितना बाजरा निर्यात

2020-21 में 4,965 टन

2021-22 में 4,328 टन

