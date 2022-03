तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया परीक्षा का टाइम-टेबल, दसवीं बोर्ड परीक्षा 6 मई से 30 मई तक, 11 वीं की 9 मई से 31 मई तक, 12 वीं की 5 मई से 28 मई तक

for Class 10, the annual exam will be held from May 6 to May 30.

for Class 11, exams were scheduled from May 9 to May 31

परीक्षा लिखने के लिए लगभग 9 लाख छात्रों ने कक्षा 10, करीब 8.49 लाख छात्रों ने कक्षा 11 तथा 8.36 लाख छात्रों ने कक्षा 12 के लिए कराया पंजीकरण

कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 5 मई से 13 मई तक

चेन्नई Published: March 02, 2022 08:38:03 pm



चेन्नई. for Class 10, the annual exam will be held from May 6 to May 30. for Class 11, exams were scheduled from May 9 to May 31 कक्षा 10 के लिए, वार्षिक परीक्षा 6 मई से 30 मई तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह, कक्षा 11 के लिए परीक्षाएं 9 मई से 31 मई तक निर्धारित की गई थीं। हालांकि, इन कक्षाओं के लिए व्यावहारिक परीक्षाएं बोर्ड परीक्षा से काफी पहले आयोजित की जाएंगी। कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए, व्यावहारिक परीक्षा 25 अप्रेल से 2 मई तक शुरू होगी। कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के साथ, 1 जून से 10 जून तक, परिणाम 23 जून को प्रकाशित किए जाएंगे। .

स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी द्वारा जारी परीक्षा अधिसूचना में कहा गया है कि 11वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन 13 जून से 20 जून तक होगा और परिणाम 7 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। इसी तरह कक्षा 10 के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका सुधार कार्य 2 जून से 10 जून तक शुरू होगा और परिणाम 17 जून को प्रकाशित होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा, इन मानकों के लिए परिणाम तिथियां संभावित हैं और इसे एक दिन पहले भी घोषित किया जा सकता है। लगभग 9 लाख छात्र कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा और कक्षा 11 के लिए 8.49 के अलावा कक्षा 12 के 8.36 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा लिखने के लिए पंजीकरण कराया है।

उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा भी मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार 5 मई से 13 मई तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, अंतिम कार्य दिवस 13 मई को कक्षा एक से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए होगा। शैक्षणिक वर्ष 2022-2023 13 जून से शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के साथ शुरू होगा। मंत्री ने बताया कि नियमित कक्षा 12 को छोड़कर 20 जून से छात्रों के लिए कक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 11 के लिए सत्र 24 जून से शुरू होगा।

प्रश्न पत्रों के दो सेट मुद्रित किए जाएंगे

प्रथम पुनरीक्षण परीक्षा में हाल ही में प्रश्न पत्र लीक होने के सवाल पर, मंत्री ने कहा कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रत्येक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों के दो सेट मुद्रित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, स्कूलों को केवल परीक्षा के दिन ही सूचित किया जाएगा कि छात्रों को कौन से प्रश्न पत्र वितरित किए जाने हैं।

एहतियाती कदम उठाए जाएंगे

उन्होंने कहा कि वार्षिक परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की नान मुधलवन योजना के तहत इस वर्ष कक्षा 10 के छात्रों को कक्षा 11 के लिए पाठ्यक्रम पर परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसी तरह उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के लिए भी जॉब ओरिएंटेड काउंसलिंग की जाएगी।

for Class 10, the annual exam will be held from May 6 to May 30. for Class 11, exams were scheduled from May 9 to May 31

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें