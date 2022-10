फिर तनीं हिंदी पर भौहें

सांसद कनिमोझी ने कहा, हिंदी को थोपने से बढ़ेगी दुश्मनी

तुत्तुकुडी. शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए हिंदी को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने के लिए एक संसदीय पैनल की सिफारिश पर टिप्पणी करते हुए सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा है कि देश की विविधता को भंग करने से अंततः इसकी एकता को खतरा होगा। उन्होंने कहा, इतनी विविध भूमि में लोगों को एक भाषा का उपयोग करने के लिए मजबूर करना शत्रुता को बढ़ावा देगा। केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं की उपस्थिति के बावजूद, भारत विविधता में एकता के लिए खड़ा है।

Forcing Hindi on all will spark hostility: MP Kanimozhi