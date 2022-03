Forest In India : नैसर्गिक हरी पट्टी पर चढ़ी है करोड़ों की परत फिर भी चमक फीकी

Forest In India : पेड़ों और वनों की कटाई और उनके नुकसान की खबरें कुछ क्षणों के लिए दिमाग को झकझोरती अवश्य है लेकिन देश में हरी पट्टी बिछाने के दिखावे का जो खेल है वह अनवरत जारी रहता है

पी. एस. विजयराघवन Forest In India : प्रकृति से खिलवाड़ का खामियाजा आम व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन इस खामियाजे के पीछे करोड़ों की बंदरबांट है। भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भू-भाग में वन भूमि विकास कार्यक्रमों के जो नारे और अभियान है उसके पीछे की सच्चाई वस्तुत: सामने नहीं आ पाती। पेड़ों और वनों की कटाई और उनके नुकसान की खबरें कुछ क्षणों के लिए दिमाग को झकझोरती अवश्य है लेकिन देश में हरी पट्टी बिछाने के दिखावे का जो खेल है वह अनवरत जारी रहता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (आईएसएफआर) की रिपोर्ट के आंकड़े आश्चर्य में डालते हैं कि २०१९ से २०२१ के बीच वन क्षेत्र में महज ०.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन भूमि के वर्गीकरण और उन पर वनों (पेड़ों) की उपलब्धता को लेकर भी विरोधाभासी आंकड़े हैं। ऐस में यह समझ नहीं आता कि इस हरितिमा के पीछे का 'काला सचÓ क्या है?

Forest In India : नैसर्गिक हरी पट्टी पर चढ़ी है करोड़ों की परत फिर भी चमक फीकी,Forest In India : नैसर्गिक हरी पट्टी पर चढ़ी है करोड़ों की परत फिर भी चमक फीकी,Forest In India : नैसर्गिक हरी पट्टी पर चढ़ी है करोड़ों की परत फिर भी चमक फीकी