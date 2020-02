दिण्डीगुल श्रीनिवासन ने आदिवासी लड़के से खुलावाई चप्पल

मंत्री ने कहा विद्यार्थी से अगर चप्पल खुलवाई तो इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, वो मेरे पोते के जैसा है।

there was no hidden agenda in asking the small boy who is just like my grandson to unbuckle my shoes