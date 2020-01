तुगलक मैगजीन के संपादक गुरुमूर्ति के घर पर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश के मामले में चार गिरफ्तार

Chennai city commissioner of police said We scanned CCTV footages and nabbed a couple of people

पुलिस आयुक्त ने बताया कि घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आईसीएफ के जर्नाधन और रॉयपेट्टा के शशिकुमार, तमिल और बाबू को गिरफ्तार किया गया है।