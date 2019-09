Tamilnadu: दो अलग-अलग घटनाओं में नदी में डूबकर चार बच्चे मरे

Four children drowned in a river in two separate incidents

दो अलग-अलग घटनाओं में तिरुमलैराजन और पुतारु नदी में चार बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये दोनों ही घटनाएं मंगलवार शाम की है। मृतकों की पहचान एस. दिव्या (11), एस. श्रीराम (8), ए. विघ्नेश (9) और एन. वेंकटेश (12) के रूप में की गई है।