अब तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त नाश्ता

सरकारी स्कूल में पांचवी तक के सभी विद्यार्थियों को

मई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा घोषित कक्षा एक से पांच तक के सभी सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना 15 जिलों के 292 ग्राम पंचायतों के स्कूलों में परीक्षण के आधार पर शुरू की जाएगी। पहला चरण पूरा होने के बाद योजना को सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में कुपोषित बच्चों की प्रवृत्तियों पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन के आधार पर इस योजना को अंतिम रूप दिया गया था। यह बच्चों को मजबूत और स्वस्थ बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

स्कूल शिक्षा के एक अधिकारी ने कहा, खाना पकाने का काम सुबह 5:30 बजे शुरू होगा और सुबह 7:45 बजे तक खत्म हो जाएगा। नाश्ता स्कूल के सभी कार्य दिवसों में सुबह 8:15 से 8:45 बजे के बीच परोसा जाएगा। विभाग पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए समाज कल्याण विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। वे इस उद्देश्य के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ भी गठजोड़ कर सकते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों ने इस कदम का स्वागत किया है। ज्यादातर छात्र नाश्ता किए बिना स्कूल आते हैं। वे चिलचिलाती धूप में लंबी दूरी तय करते हैं और जब तक पहुंचते हैं, तब तक थक जाते हैं। निर्जलीकरण और कुपोषण के कारण सुबह के समय बच्चों की हालत खस्ता रहती है।

एक शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता आरके बाबू ने कहा कि यह योजना अच्छी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेगी क्योंकि कई बच्चे नाश्ता करने के लिए स्कूल आएंगे। पौष्टिक नाश्ता संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे कई माता-पिता हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि उन्हें मध्याह्न भोजन मिल सके। यह एक अतिरिक्त लाभ होगा।

