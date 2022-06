सार्वजनिक पुस्तकालयों में मिलेगी मुफ्त वाई-फाई सुविधा

तमिलनाडु के 4,650 पुस्तकालयों में

पहली बार तमिलनाडु में सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालयों को जल्द ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए मुफ्त वाई-फाई कनेक्शन मिलेगा। वर्तमान में 60 लाख से अधिक पाठकों के आधार के साथ सभी जिलों में 4,650 राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक पुस्तकालय कार्यरत हैं। हालाँकि इनमें वाई-फाई कनेक्शन नहीं हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों ने सार्वजनिक पुस्तकालयों में वाई-फाई कनेक्शन का अनुरोध किया है ताकि वे मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकें और अन्य संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो सकें। अधिकारी ने कहा, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि पहले चरण में 325 पुस्तकालयों में कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे और एक लाख छात्र इस पहल से लाभान्वित होंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा के उम्मीदवारों ने वाई-फाई का अनुरोध किया है ताकि वे मॉडल प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकें। राज्य सरकार ने इस साल बजट में पुस्तकालय निदेशालय के लिए 287.27 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अधिकारी ने कहा कि दूसरे चरण के दौरान एक और 1,000 पुस्तकालयों को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी उपयोगकर्ताओं की संख्या के आधार पर नेट कनेक्शन की गति पर चर्चा करेंगे।

केवल सदस्य ही कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं

अधिकारी ने कहा कि इच्छुक पाठक अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करने के लिए मुफ्त में पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। केवल सदस्य ही कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। यदि गैर-सदस्य वाई-फाई सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें पुस्तकालय प्रभारी से विशेष अनुमति लेनी होगी।

