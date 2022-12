ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन 100% बैटरी चालित वाहनों के साथ देश का सबसे बड़ा कचरा संग्रहण निगम बनेगा

रोजाना 5,200 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जाता है

चेन्नई. ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (जीसीसी) के पास जल्द ही शहर में 100 प्रतिशत बैटरी वाले वाहन होंगे। पहले घरों से ठोस कचरा एकत्र करने के लिए कम से कम 2,241 तिपहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। पिछले दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने बैटरी चालित वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया।

महानगर में प्रतिदिन कुल 5,863 बैटरी चालित वाहनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें निगम की ओर से 2,107 बैटरी चालित वाहन, उरबेसर सुमित के 2,919 बैटरी चालित वाहन और चेन्नई एनवायरो समाधान के 837 वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के लिए 77 चार्जिंग प्वाइंट बनाए गए हैं। वर्तमान में, 616 तिपहिया वाहन कचरा संग्रहण के लिए उपयोग में हैं, जिन्हें पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह 350 और बैटरी चालित वाहनों को लगाया जाएगा। इसके साथ निगम 100% बैटरी चालित वाहनों के साथ देश में सबसे बड़ा कचरा संग्रहण निगम बन जाएगा।

सभी जोन से कम से कम 5,200 मीट्रिक टन कचरा एकत्र किया जाता है, जिसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरे में अलग किया जाता है। इन कचरे को आगे की प्रक्रिया के लिए 166 माइक्रोबियल कंपोस्टिंग प्लांट और 137 मैटेरियल रिकवरी प्लांट में ले जाया जाता है।