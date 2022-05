एलपीजी की तुलना में 40 फीसदी सस्ती मिलेगी गैस

May 21, 2022

चेन्नई. तमिलनाडु में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए से अधिक होने के कारण, पूर्वी तांबरम, शोलिंगनल्लूर, करापाक्कम, सेमेनचेरी, पश्चिम तांबरम और पेरुंगुडी में जल्द ही अपेक्षाकृत सस्ते पाइप वाले प्राकृतिक गैस कनेक्शन पर विचार किया जा रहा है। कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में पंजीकरण शुरू हो गया है।

कंपनी विशेष रूप से घरों, वाणिज्यिक व्यवसायों और उद्योगों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) और दो जिलों में वाहनों में उपयोग के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की आपूर्ति करेगी, जहां यह वर्तमान में पाइपलाइन बिछा रही है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस की कीमत एलपीजी सिलेंडर की तुलना में 30% से 40% सस्ती होगी। उन्होंने कहा, रसोई में लगे मीटर से गैस की खपत मापी जाएगी, जिसके आधार पर शुल्क देना होगा।

एक अधिकारी ने कहा, उपभोक्ता मौजूदा स्टोव का उपयोग कर सकते हैं लेकिन नोजल बदल दिया जाएगा। परिवारों से स्थापना शुल्क के रूप में 6,750 रुपए शुल्क लिया जाएगा, जिसमें से 6,000 रुपये वापसी योग्य है। हमने 5,000 कनेक्शन पंजीकृत किए हैं और वर्ष के अंत तक 40,000 कनेक्शन पंजीकृत करने की योजना बना रहे हैं। चेन्नई और पड़ोसी तिरुवल्लुर जिले के लिए अगले आठ वर्षों में 33 लाख उपभोक्ताओं का लक्ष्य है।

