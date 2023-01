राज्यपाल व मुख्यमंत्री के गतिरोध के बीच बाहर निकले #GetOutRavi के पोस्टर

चेन्नईPublished: Jan 10, 2023 01:13:13 pm Submitted by: ASHOK SINGH RAJPUROHIT

तमिलनाडु विधानसभा से राज्यपाल के वॉकआउट के बाद चेन्नई में #GetOutRavi पोस्टर दिखाई दिए



तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अपने भाषण के प्रमुख अंशों को छोड़ दिया था और सोमवार को विधानसभा से बाहर चले गए थे

#GetOutRavi posters appear in Chennai after Governor walks out of TN Assembly

#GetOutRavi posters appear in Chennai after Governor walks out of TN Assembly

चेन्नई. राज्यपाल आरएन रवि के विधानसभा से चले जाने के एक दिन बाद हैशटैग #GetOutRavi वाले पोस्टर चेन्नई में दिखाई दिए। पोस्टर में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टालिन की तस्वीरें प्रमुखता से चस्पा की गई थी। द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) के पदाधिकारी की ओर से चस्पा किए गए इन पोस्टरों में उन सभी को धन्यवाद दिया गया जिन्होंने हैशटैग "#GetOutRavi" शुरू किया और इसे नंबर 1 हैशटैग बनाया।

राज्यपाल रवि और मुख्यमंत्री स्टालिन के बीच असहमति तब पैदा हुई जब राज्यपाल रवि ने राज्य सरकार द्वारा तैयार भाषण के प्रमुख अंशों को छोड़ दिया और विधानसभा में अपने पारंपरिक संबोधन में नई बातों को जोड़ा जो इसका हिस्सा नहीं थे। स्टालिन ने विधानसभा परंपरा का उल्लंघन करने के आधार पर राज्यपाल रवि के खिलाफ एक प्रस्ताव लाए। राज्यपाल और सरकार के बीच गतिरोध महीनों से चल रहा है। सबसे हालिया विवाद पिछले सप्ताह हुआ जब राज्यपाल ने सुझाव दिया कि "तमिलनाडु" की तुलना में "थमिझगम" नाम अधिक उपयुक्त होगा। इसके बाद हैशटैग "#GetOutRavi" और "#GetOutRNRavi" के साथ ट्वियर पर ट्रैंड करने लगा।