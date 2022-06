बोर्ड परीक्षा में बेटियां फिर आगे

कक्षा 10 व कक्षा 12 बोर्ड का परिणाम

चेन्नई. तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों को पछाड़ दिया है, जिसके परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इस वर्ष कुल उत्तीर्ण प्रतिशत (93.76%) रहा जो 2020 के 92.3% के उत्तीर्ण प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। स्कूलों के माध्यम से पंजीकृत कुल 8,06,277 छात्रों में से लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 96.32% और लड़कों का 90.96% रहा। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2021 में कक्षा 12 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। इसी तरह से लड़कियों ने कक्षा 10 तमिलनाडु बोर्ड परीक्षा में एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। परिणाम सोमवार को घोषित किए गए। इस साल कुल पास प्रतिशत 90.07% रहा , जो 2019 के 95.2% पास प्रतिशत से कम है। कोविड महामारी के कारण 2020 और 2021 के दौरान कोई बोर्ड परीक्षा नहीं हुई थी। स्कूलों के माध्यम से पंजीकृत कुल 8.21 लाख छात्रों में से लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.38% और लड़कों का 85.83% रहा। 4,006 स्कूलों ने 100% पास प्रतिशत हासिल किया है। परीक्षा निदेशालय द्वारा जारी विश्लेषण के अनुसार, सरकारी स्कूलों ने कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.25% रहा।

प्राइवेट स्कूलों से अधिक फीस की रसीद न मिलने पर अभिभावकों में रोष

वेलूर. अभिभावकों ने शिकायत की है कि निजी स्कूल उनसे अधिक शुल्क वसूल रहे हैं और कम शुल्क की रसीद प्रदान कर रहे हैं। गांधीनगर के एक निजी स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे के माता-पिता ने कहा, मुझसे कुल 30,700 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मुझे केवल 12,700 रुपए की रसीद दी गई थी। इसमें 9,200 रुपए की टर्म फीस और 3,500 रुपए बुक फीस शामिल है। बार-बार गुहार लगाने के बावजूद मुझे 18,000 रुपए की रसीद देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि सरकार ने स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर फीस स्ट्रक्चर लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इसका शायद ही कभी पालन किया गया। एक अन्य माता-पिता ने कहा, जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, वहां फीस संरचना माता-पिता को दिखाई जाती है और वापस ले ली जाती है और इसलिए माता-पिता के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वे विभिन्न मदों के तहत कितना भुगतान करते हैं।

वेलूर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष के. सत्यमूर्ति ने कहा, यह एक खुला रहस्य है कि निजी स्कूल सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेते हैं। वे अपने नोटिस बोर्ड पर अपना शुल्क ढांचा भी नहीं लगाते हैं। सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे स्कूलों के लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए।

girls have outperformed the boys once again