तमिलनाडु में कोरोना से हुई मौत पर परिवार को 50 हजार का मुआवजा मिलेगा, शासनादेश जारी

कोरोना प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने में ढिलाई बरतने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों को फटकार लगाई है।

GO issued for payment of Rs 50,000 ex-gratia to kin for COVID deaths in TN