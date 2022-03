लोगों की दिनचर्या व सोच का तरीका बदला तो किसानों ने जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाए, व्यापारी लगा रहे जैविक उत्पाद के स्टॉल

किसानों का ऑर्गेनिक मंत्र

लोगों की दिनचर्या व सोच का तरीका बदला तो किसानों ने जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाए, व्यापारी लगा रहे जैविक उत्पाद के स्टॉल

Go organic mantra brings profits to farmers in time of Covid-19

चेन्नई Published: March 06, 2022 11:22:53 pm



चेन्नई. कोविड-19 महामारी ने लोगों के खाने के बारे में सोचने के तरीके को बदल दिया है। अब, लोग स्वस्थ आहार का पालन करने में अधिक विशेष हैं और इसने जैविक उत्पादों की मांग को बढ़ा दिया है। इस प्रवृत्ति को देखते हुए नेल्लोर में कुछ किसानों ने जैविक उत्पादों के विपणन के लिए शहरी क्षेत्रों में स्टॉल लगाए हैं। अनुमानित दो लाख लोग रोजाना नेल्लोर शहर के बाजारों से सब्जियां खरीदते हैं। उनमें से केवल 5 प्रतिशत ही जैविक उत्पाद खरीदते थे। व्यापारियों का कहना है कि अब स्थिति बदल गई है और लगभग 10 प्रतिशत लोग सब्जियों और बाजरा सहित जैविक खाद्य उत्पाद खरीदते हैं।

जैविक उत्पाद अधिक लोकप्रिय होने के साथ, कुछ व्यापारी किसानों से संपर्क कर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती के तरीकों से फसलों की खेती कर रहे हैं, और उत्पादों को अपनी खुदरा दुकानों में बेचने के लिए खरीद रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने जैविक सब्जियां बेचने के लिए समर्पित स्टॉल भी खोले हैं। प्राकृतिक उर्वरकों की सीमित उपलब्धता के कारण सामान्य खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती की लागत थोड़ी अधिक है। नतीजतन, जैविक उत्पादों की कीमत लगभग 20 प्रतिशत अधिक है।

सामान्य चावल 50 रुपए में, जैविक चावल की कीमत 55 रुपए

उदाहरण के लिए, बाजार में एक किलो सामान्य चावल 50 रुपए में उपलब्ध है, लेकिन जैविक चावल की कीमत 55 रुपए है। एक ऑर्गेनिक आउटलेट चलाने वाले व्यापारी ने कहा, कुछ ग्राहक घर पर विशेष अवसरों के लिए जैविक चावल, दाल और सब्जियां मांग रहे हैं। ऑर्गेनिक डेयरी उत्पाद और मसाला पाउडर भी अच्छी मांग में हैं।

सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद भेज रहे

किसानों का एक समूह ग्राहकों को जैविक सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों की आपूर्ति कर रहा है। किसान ऑर्डर मिलने के बाद सीधे उपभोक्ताओं को उत्पाद भेजते हैं। एक किसान ने कहा, हमने कोविड के प्रकोप के बाद प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। अब, हम दैनिक उपयोग के लिए केवल जैविक मसालों और डेयरी उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं। एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी ने कहा, जैविक उत्पादों की खपत हमें स्वस्थ और फिट रखती है।

Go organic mantra brings profits to farmers in time of Covid-19

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें