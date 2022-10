छात्र गणित में कमजोर थे तो शिक्षकों ने नकल कराई, कलक्टर ने दिए जांच के आदेश

धर्मपुरी जिले का मामला

धर्मपुरी जिला कलक्टर द्वारा की गई औचक जांच में पाया गया कि मल्लूपट्टी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र गणित में कमजोर थे और शिक्षक परीक्षा में नकल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। कलक्टर ने स्कूल शिक्षा विभाग को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

सूत्रों के अनुसार, जब कलक्टर एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें गणित की त्रैमासिक परीक्षा पूरी करने के बाद यूनिफॉर्म में सड़क के किनारे घूमते हुए तीन बच्चों का सामना करना पड़ा। जब उसे परीक्षा के बारे में पता चला, तो उसने छात्रों से कुछ बुनियादी गणितीय प्रश्न पूछे, जिनका वे कक्षा 6 और 8 में पढ़ने के बावजूद उत्तर देने में विफल रहे। इसके अलावा छात्रों ने कहा कि शिक्षक परीक्षा के दौरान ब्लैकबोर्ड पर उत्तरों को नोट कर लेंगे ताकि वे परीक्षा पास कर सकें।

इसके बाद कलक्टर ने स्कूली शिक्षा से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया। कलक्टर के शांति ने कहा, एक परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की अवधारणाओं की समझ का आकलन करना है। गणित जैसे विषयों में यह महत्वपूर्ण है कि छात्रों की नींव मजबूत हो।

